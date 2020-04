Erstmals wurde bei der Tour de France ein Gelbes Trikot im Jahr 1919 verliehen, also bei der ersten Ausgabe der Rundfahrt nach dem 1. Weltkrieg. Den Rekord an Tagen im "maillot jaune" hält der Belgier Eddy Merckx, der 1969 erstmals in Gelb schlüpfte.

