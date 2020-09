Tour de France

Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step / Etappensieger und Grünes Trikot): "Ich habe gedacht, dass Caleb mich an der Linie noch überholt hat. Eigentlich dachte ich, dass ich nun in Tränen bin, aber zurzeit bin ich geschockt. Ich will mich bei jedem bedanken, der hier bei der Tour involviert ist, beim gesamten Team, bei Patrick Lefevere, der mir diese Chance gegeben hat, bei meiner Frau und bei jeden um mich. Ich habe immer davon geträumt, aber nie geglaubt, dass es passieren kann. Aber es ist geschehen, keine Ahnung wieso. Ich habe lange gewartet, dachte es ist schon zu spät als ich angetreten bin. Ich dachte der Gang wäre zu hoch."

Peter Sagan (Bora - hansgrohe / Dritter und Grün verloren): "Es war von Anfang an ein stressiger Tag, wegen des wechselnden Windes, es gab Stürze, das Feld teilte sich und am Schluss war es ein chaotischer Sprint. Bennett hat gezeigt, dass er Etappen und das Grüne Trikot gewinnen kann. Aber wir haben bei der Tour erst Halbzeit. Es gibt noch einige Gelegenheiten, um das Grüne Trikot zurückzuholen."

André Greipel (Israel Start-Up Nation / Sechster): "Der ganze Tag heute war ziemlich verrückt. Es war ziemlich windig, man musste die ganze Zeit konzentriert sein, um vorne dabei zu sein. Die Mannschaft hat einen super Job gemacht. Als das Feld zerrissen ist, waren wir noch mit Hugo Hofstetter, Tom Van Asbroeck und mir vorne dabei. Die beiden haben einen super Job verrichtet, um mich in Position zu halten. Es war ein ziemlich verrücktes Finale mit dem Gegenwind, ich hatte dort meine Probleme, eine gute Position für den Sprint zu haben. Es war ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels. Nach der schweren Zeit vor der Etappe bin ich froh, dass ich mal wieder vorne mitmischen konnte."

Enrico Poitschke (Sportdirektor Bora - hansgrohe): "Der Wind war am Start nicht so stark, während der Etappe ist er aber stärker und stärker geworden. Die Straßen waren eng, die Ortseinfahrten gefährlich und es gab viele Stürze. Unsere Jungs waren vorne, haben sich aus allen Problemen rausgehalten und am Ende für Peter gearbeitet. Am Ende waren sie immer in guter Position. Im Sprint war er knapp dran, von dieser Hinsicht war es ein guter Tag für uns. Peter wird stärker von Tag zu Tag. Wir haben vor der Etappe entschieden, dass wir uns nicht mehr auf das GC konzentrieren. Emanuel ist so energiesparend wie möglich ins Ziel gefahren."