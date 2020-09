15. Tour-Etappe: Die Strecke

Tour de France Die Tour de France live im TV, Livestream und Liveticker VOR 2 STUNDEN

Fast 100 Kilometer flach: Der Etappenanfang ist sehr sprinterfreundlich, bei Kilometer 58 gibt es zudem Punkte im Kampf um Grün zu gewinnen. Mit dem Zeitlimit sollte heute also niemand Probleme bekommen. Doch anschließend dürfen die Bergfahrer in Erscheinung treten: Die Montée de la Selle de Fromentel (1174m/11,1km/8,1%) zählt zur 1. Kategorie und ist gerade im unteren Teil ein ganzes Stück lang zwischen 15-20% steil.

Danach folgt ohne Flachstück nach der Abfahrt der Col de la Biche (1325m/6,9km/8,9%) bezwingen, der ebenfalls zur 1. Kategorie zählt und richtig schwer ist. Nach der technischen Abfahrt sind es knapp 15 Kilometer im Tal, ehe hinter Culoz der Schlussanstieg beginnt.

Tour-Strecke, 15. Etappe: Bergankunft am Grand Colombier

Der Grand Colombier (1501m/17,4km/7,1%) ist unrhythmisch und gerade am Anfang mit vielen engen Haarnadeln gespickt. Der bisher längste Schlussanstieg dieser Tour könnte für deutliche Abstände sorgen. Die letzten drei Kilometer werden nochmals steil und hier dürften sich die Favoriten einen spannenden Schlagabtausch liefern.

Bergankunft am Sonntag: So schwer ist der Schlussanstieg

Tour: Die 15. Etappe live im TV und im Livestream

Bei Eurosport wird auch die 15. Etappe der Tour de France 2020 am Sonntag, 13. September in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 12:50 Uhr. Als Experte sind die Insider und Ex-Profis Robert Bengsch und Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player und der GCN App könnt Ihr die Live-Übertragung der 15. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!

Die Tour de France am Grand Colombier

Die Tour feiert wieder mal eine Premiere: Noch nie endete eine Etappe oben auf dem Grand Colombier. 2016 allerdings passierte das Peloton zuletzt den Jura-Riesen. Am Ende des Tages siegte Jarlinson Pantano in Culoz als Ausreißer. Der Kolumbianer wurde 2019 des Dopings überführt und beendete daraufhin seine Karriere, ehe er sich der Politik in seinem Heimatland zuwandte.

Bei der Tour de l'Ain im August, kurz nach dem Neustart der Radsaison, führte eine der Etappen auf dem Kurs der Tour de France zur Bergankunft, damals siegte Primoz Roglic vor Egan Bernal.

Roglic hängt Bernal ab: Das packende Finale der Tour de l'Ain

15. Tour-Etappe: Die Favoriten

Ein schwerer Schlussanstieg vor dem Ruhetag - natürlich werden sich die Topfahrer diese Chance nicht entgehen lassen. Gut möglich, dass der eine oder andere seine Teamkollegen in der Fluchtgruppe platziert und mit einem frühen Angriff am Fromentel oder Biche die Gegner aus der Reserve locken möchte. Doch spätestens am Colombier werden sich die Favoriten gegenseitig attackieren und auf Zeitgewinn aus sein, noch bliebt das Gelbe Trikot umkämpft.

An Primoz Roglic und Tadej Pogacar führt kein Weg vorbei, wenn die Klassementsfahrer den Sieg unter sich ausmachen werden. Sollten aber Ausreißer erfolgreich durchkommen, gibt es etliche Kandidaten: David Gaudu und Thibaut Pinot waren in dieser Region bzw. direkt am Colombier schon erfolgreich, Daniel Martinez hat am Puy Mary seine Kletter-Klasse gezeigt und ebenfalls genügend Rückstand in der Gesamtwertung, um keine Gefahr mehr zu sein. Heiße Tipps könnten auch Esteban Chaves, Nicholas Roche und Pierre Rolland sein.

Das könnte Dich auch interessieren: Alle deutschen Träger des Gelben Trikots der Tour de France

Berge ohne Ende: So sieht die Tour de France 2020 aus

Tour de France Alle Berge, alle Profile: Die 21 Etappen der Tour 2020 im Detail VOR 18 STUNDEN