Tour de France

Lennard Kämna: Absolut. Wir haben es zuletzt so hart versucht. Es gab immer wieder kleine Rückschläge, aber wir sind motiviert geblieben und haben weiter an uns geglaubt. Der Etappensieg ist absolut fantastisch. Jeder im Team ist super glücklich darüber.

Kämna: Ich war an seinem Hinterrad, als er attackierte. Das ging ganz schön in die Beine, es war super hart. Als er das Tempo etwas verringert hat und nicht mehr so gut aussah, dachte ich: Okay, das ist der richtige Moment, um ihn loszuwerden. Ich wusste, dass ich auf der kleinen flachen Abfahrt schnell sein werde. Am Ende bin ich All-in gegangen. Es hat funktioniert.