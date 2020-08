Tour de France | 2. Etappe: Julian Alaphilippe siegt und fährt in Gelb

Auf der 2. Etappe der Tour de France 2020 hat Julian Alaphilippe das Gelbe Trikot erobert. Der Franzose holte sich in Nizza den Etappensieg am Ende der ersten Bergetappe des Rennens. Platz zwei ging im Sprint eines Ausreißertrios an den Schweizer Marc Hirschi vor Adam Yates (Großbritannien). Das Trio hatte sich am letzten Anstieg abgesetzt und die Verfolger erfolgreich auf Distanz gehalten. | Zum Rennbericht

Knappe Kiste: So holte sich Alaphilippe Etappensieg und Gelb

Tour: 2. Etappe live im TV und im Livestream

Eurosport überträgt den zweiten Tag, wie jede Etappe der Tour de France 2020, von Start bis Ziel in voller Länge live im TV mit Kommentator Karsten Migels und Experte Jens Voigt. Auch im Livestream zeigt Eurosport alle Etappen im Eurosport Player live und on demand. Außerdem könnt Ihr die 1. Tour-Etappe in der GCN-App im "Race-TV" live verfolgen und der Liveticker von Eurosport.de hält Euch ebenso topaktuell informiert.

Podcast: Tour-Preview mit dem Eurosport-Experten Jens Voigt

Tour de France | 2. Etappe: Favoriten in den Bergen gefordert

Auf der 2. Etappe der Tour de France 2020 am Sonntag steht gleich die erste schwere Bergetappe über drei Pässe. Die 186 Kilometer von Nizza hinein in die Alpen haben drei Bergwertungen, davon zwei der 1. Kategorie. Die Favoriten im Kampf um das Gelbe Trikot sind somit gefordert.

Tour-Strecke, 2. Etappe: Erste Bergetappe über drei Pässe

2. Etappe: Kampf um Gelb und Bergtrikot

Auf der zweiten Etappe der Tour de France winkt dem Gewinner, ähnlich wie beim Auftakt in Nizza, nicht nur der Etappensieg, sondern auch das Gelbe Trikot. Gut möglich also, dass Auftaktsieger Alexander Kristoff die Gesamtführung am zweiten Tag gleich wieder abtreten muss.

Außerdem geht es um wichtige Punkte für das Bergtrikot und damit einen weiteren Platz auf dem Siegerpodium in Nizza. Die schwere 2. Etappe der Tour de France 2020 am Sonntag mit ihren vielen Bergwertungen dürfte das gepunktete Klettertrikot ebenso wie das "maillot jaune" gleich wieder wechseln lassen.

Tour de France: Tour-Aus für Philippe Gilbert nach Bruch der Kniescheibe

Nach dem Aus für den deutschen Radprofi John Degenkolb (Lotto Soudal) ist auch für dessen prominenten Teamkollegen Philippe Gilbert die Tour de France bereits nach der ersten Etappe beendet. Der belgische Ex-Weltmeister und Klassikerspezialist hat bei einem Sturz am Samstag laut Mitteilung seines Teams einen Bruch der linken Kniescheibe erlitten. | Zum Artikel

Tour de France: Frust bei Degenkolb nach frühem Aus

Die 107. Tour de France ist für John Degenkolb schon nach der Auftaktetappe beendet. Der 31-Jährige vom Team Lotto-Soudal kam auf der 156 km langen Etappe von und nach Nizza am Samstag zu Fall und erreichte das Ziel außerhalb des Zeitlimits. Degenkolb war vor allem als Sprinthelfer für den Australier Caleb Ewan eingeplant.

Tour de France: Kristoff stürmt ins Gelbe Trikot

Der Norweger Alexander Kristoff hat die Auftaktetappe der Tour de France für sich entschieden und ist damit gleichzeitig erster Träger des Gelben Trikots beim wichtigsten Radrennnen des Jahres. Der 33-Jährige vom UAE Team Emirates setzte sich nach 156 Kilometern mit Start und Ziel in Nizza im Massensprint vor dem dänischen Weltmeister Mads Pedersen (Trek-Segafredo) und dem Niederländer Cees Bol (Team Sunweb) durch. Die 1. Etappe wurde jedoch von zahlreichen Stürzen in der Schlussphase, darunter auch Mitfavorit Thibaut Pinot (Frankreich/FDJ), überschattet.

Berge ohne Ende: So sieht die Tour de France 2020 aus

