Zum fünften Mal steuert die Tour Orcières-Merlette an. Die letzte Ankunft datiert aus dem Jahr 1989, als Steven Rooks hier das Einzelzeitfahren von Gap nach Orcières gewann. Berühmter ist die erste Ankunft im Jahr 1971, als Luis Ocana mit einem 60-Kilometer-Solo den Etappensieg holte und Eddy Merckx aus dem Gelben Trikot fuhr. Der Belgier verlor an diesem Tag fast neun Minuten auf den Spanier. Dieser wiederum stürzte allerdings in den Pyrenäen und musste das Rennen aufgeben. In Paris feierte schließlich Merckx den dritten seiner insgesamt fünf Toursiege.