Tour de France Tour-Startliste: Alle Teams, Fahrer, Ausfälle VOR 4 STUNDEN

Tour: 4. Etappe live im TV und im Livestream

Eurosport überträgt am Dienstag, 1. September, die 4. Etappe von Sisteron nach Orcières-Merlette, wie jede Etappe der Tour de France 2020, von Start bis Ziel in voller Länge live im TV mit Kommentator Karsten Migels und den beiden Experten Jens Voigt und Rolf Aldag. Die 4. Etappe beginnt um 13:30 Uhr. Auch im Livestream zeigt Eurosport alle Etappen im Eurosport Player live und on demand. Außerdem könnt Ihr die 4. Tour-Etappe in der GCN-App im "Race-TV" live verfolgen und der Liveticker bei Eurosport.de hält Euch ebenso topaktuell informiert.

Podcast: Tour-Preview mit dem Eurosport-Experten Jens Voigt

Tour de France 2020 | 4. Etappe live: Erste Bergankunft in Orcières-Merlette

Es wird endgültig ernst für die Favoriten auf die Gesamtwertung. Nachdem bereits am zweiten Tour-Tag ihre Form getestet wurde, wird heute mit der ersten Bergankunft der Kampf um das Gelbe Trikot endgültig eröffnet. Die 4. Etappe führt über hügelige 160,5 Kilometer von Sisteron hinauf zur Skistation Orcières-Merlette auf 1825 Meter. Der Anstieg nach Orcières-Merlette ist ein Berg der 1. Kategorie. Aber schon davor warten mit drei Bergen der 3. Kategorie und einem Anstieg der 4. Kategorie kleinere Aufgaben für die Fahrer. Die Favoriten dürften sich dort warmrollen, Ausreißer werden die kleinen Berge für Attacken nutzen. In der Hoffnung, dass sie genügend Vorsprung in den Schlussanstieg mitbringen, um den Tagessieg unter sich ausmachen zu können.

So schwer ist der Schlussanstieg der Bergankunft auf der 4. Etappe

4. Etappe: Kampf um Gelb, Grün und Bergtrikot

Die 4. Etappe könnte das Gesamtklassement ordentlich durcheinanderwirbeln. Wer auf dem Weg nach Orcières-Merlette Probleme hat, wird definitiv Zeit verlieren. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) hielt im vergangenen Jahr auf den Bergetappen gut mit, daher hat er gute Chancen sein Gelbes Trikot verteidigen zu können. Doch die Abstände dahinter sind noch sehr knapp. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) hat auf Rang 16 nur 17 Sekunden Rückstand.

Tour de France 2020: Ewan holt sich den Etappensieg im Sprint

Die 3. Etappe der Tour de France 2020 hat sich der Australier Caleb Ewan im ersten großen Massensprint der Rundfahrt gesichert. Er setzte sich auf den letzten Metern gegen den Iren Sam Bennett durch. Peter Sagan belegte den fünften Platz. Bester Deutscher war Jonas Koch auf dem 13. Rang. Das Gelbe Trikot verteidigte auf den 198 Kilometern von Nizza nach Sisteron der Franzose Julian Alaphilippe. | Zum Rennbericht

Tour de France 2020 | Vor 4. Etappe: Perez erlebt bitteren dritten Tour-Tag

Der französische Radprofi Anthony Perez ist auf der dritten Etappe der 107. Tour de France zum großen Pechvogel geworden. Der 29-Jährige vom Team Cofidis gewann als Mitglied einer dreiköpfigen Ausreißergruppe die ersten beiden Bergwertungen am Montag und hätte damit nach der Etappe das gepunktete Trikot des besten Kletterers übernommen - rund 70 km vor dem Ziel stürzte Perez aber dann. | Zum Bericht

Tour de France 2020 | 4. Etappe: Buchmann bereit für Orcières-Merlette

Am Montag erlebte Emanuel Buchmann eine relativ geruhsame Schicht im Sattel, für die außergewöhnlich frühe erste Bergankunft der 107. Tour de France sieht sich der deutsche Hoffnungsträger gut gerüstet. "Es war ein guter Tag für mich zum Regenerieren, damit bin ich zufrieden", sagte der 27-Jährige mit Blick auf die vierte Tour-Etappe, die am Dienstag auf 1825 m Höhe in Orcières-Merlette endet. | Zum Bericht

Das könnte Dich auch interessieren: So steht's bei der Tour: Ergebnisse und Gesamtwertungen

Berge ohne Ende: So sieht die Tour de France 2020 aus

Tour de France Alle Berge, alle Profile: Die 21 Etappen der Tour 2020 im Detail VOR 18 STUNDEN