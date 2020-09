Tour de France 2020 | 6. Etappe: Lutsenko siegt - Buchmann souverän

Emanuel Buchmann hat bei der Bergankunft der Tour de France auf der 6. Etappe souverän mit den anderen Favoriten mithalten können und Rang 19 belegt. Den Etappensieg holte sich als Solist der Ausreißer Alexey Lutsenko aus Kasachstan vor seinem einstigen Begleiter aus der Ausreißergruppe des Tages, dem Spanier Jesus Herrada. Der Brite Adam Yates verteidigte das Gelbe Trikot. | Zum Rennbericht

Tour: 6. Etappe live im TV und im Livestream

Eurosport überträgt die Etappe von Le Teil zum Mont Aigoual, wie jede Etappe der Tour de France 2020, von Start bis Ziel in voller Länge live im TV mit Kommentator Karsten Migels und Experte Jens Voigt. Auch im Livestream zeigt Eurosport alle Etappen im Eurosport Player live und on demand. Außerdem könnt Ihr die 6. Tour-Etappe in der GCN-App im "Race-TV" live verfolgen und der Liveticker von Eurosport.de hält Euch ebenso topaktuell informiert.

Tour de France | 6. Etappe: Nächste Bergankunft

Die 107. Tour de France gilt als berglastig und als eine, die sich dem Spektakel der Kletter-Asse verschrieben hat. Ein Grund sind Etappen wie jene am Donnerstag: Die erste Tour-Woche ist noch in vollem Gange, da steht bereits die zweite Bergankunft auf dem Programm. Über 191 km führt der Weg von Le Teil zum Mont Aigoual.

Echte Spannung erzeugt der Tagesabschnitt erst nach rund 140 km, wenn die erste von drei Bergwertungen ansteht. Zum entscheidenden Faktor dürfte der teils elf Prozent steile Col de la Lusette (1. Kategorie) werden, nach dessen Spitze eine kurze Abfahrt sowie eine kleinere Steigung ins Ziel warten.

Tour-Strecke, 6. Etappe: Schwere Bergankunft am Mont Aigoual

Das Etappenprofil ist wie gemacht für Ausreißer. Passable Bergfahrer, die in der Gesamtwertung bereits zurückliegen, könnten hier den Tagessieg unter sich ausmachen. Im Kampf um das Gelbe Trikot sind wegen der flacheren Passage ins Ziel keine allzu großen Verwerfungen zu erwarten.

Mit Le Teil und dem Mont Aigoual feiert die Frankreich-Rundfahrt gleich zwei Premieren - beide waren in der 117-jährigen Geschichte des Rennens noch nie Etappenort.

Die 8750 Einwohner Le Teils, Teillois genannt, wurden am 11. November 2019 von einem Erdbeben der Stärke 5,4 aufgeschreckt. Die Katastrophe sorgte für schwere Schäden, Todesopfer blieben zum Glück aus. Über den Mont Aigoual führte bei der Tour 1987 eine Etappe. Der Italiener Silvano Contini lag am Gipfel vorne. Das Gelbe Trikot trug Charly Mottet.

Tour de France | 6. Etappe: Zweite Bergankunft: Buchmann will es besser machen

Emanuel Buchmann will sich nach dem Zeitverlust bei der ersten Bergankunft der Tour de France bei der zweiten Kletterpartie am Donnerstag auf keinen Fall noch einmal abhängen lassen. "Ich fühle mich ziemlich gut, ich hoffe, es wird diesmal besser", sagte der Bora-hansgrohe-Anführer vor dem sechsten Teilstück, das nach insgesamt 3087 Höhenmetern auf dem Mont Aigoual in den Cevennen (1567 m) endet. | Zur kompletten Geschichte

Tour de France | Rückblick auf die 5. Etappe: Alaphilippe verliert gelbes Trikot

Schock für Spitzenreiter Julian Alaphilippe im Ziel der 5. Etappe der Tour de France: Der Franzose verliert nach einer Zeitstrafe sein Gelbes Trikot. Der Publikumsliebling kassierte 20 Strafsekunden, weil er verbotenerweise 17 Kilometer vor dem Ziel eine Trinkflasche annahm - das ist nur bis 20 Kilometer vor dem Ziel erlaubt. Neuer Tour-Spitzenreiter ist damit der Brite Adam Yates. | Zum Rennbericht

Tour de France | Rückblick auf die 5. Etappe: Van Aert jubelt in Privas

Team Jumbo-Visma hat sich den nächsten Etappensieg bei der Tour de France 2020 geholt: Auf der 5. Etappe ließ Wout Van Aert alle Sprinter hinter sich und ließ sein Team auch am Tag nach dem Erfolg von Primoz Roglic an der Bergankunft jubeln. Zweiter im Etappenziel Privas wurde hinter dem Belgier der Niederländer Cees Bol vor Sam Bennett. Der Ire übernahm so das Grüne Trikot von Peter Sagan (4.). | Zum Rennbericht

