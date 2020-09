Auch wenn es gestern am Mont Aigoual eine Bergankunft gab, so hat sich in der Gesamtwertung fast nichts getan. Einzig Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) gewann mit einer Last-Minute-Attacke eine Sekunde. Er liegt nun aber immer noch 15 Sekunden hinter dem Spitzenreiter Adam Yates (Mitchelton-Scott) aus Großbritannien. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) ist mit 22 Sekunden Rückstand 17. Es ist also nach wie vor alles eng zusammen. In der Sprintwertung führt Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) mit 129 Punkten vor Peter Sagan (Bora-hansgrohe/117 P.). Das Bergtrikot trägt weiterhin Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale). Dies wird er auch nach der heutigen Etappe weitertragen. Sein Vorsprung auf Michael Gogl (NTT Pro Cycling Team) beträgt elf Punkte und es werden auf der 7. Etappe nur vier Bergpunkte vergeben. Das Weiße Trikot für den besten Jungprofi liegt auf den Schultern von Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). | Zu den Wertungen der Tour de France 2020