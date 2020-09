André Greipels zäher Kampf mit dem eigenen Körper wurde am Dienstag nochmals ungleich härter. 3200 Höhenmeter und ein stetes Auf und Ab zur ersten Bergankunft der 107. Tour de France in Orcières-Merlette wären auch an guten Tagen nicht nach dem Geschmack des kräftigen deutschen Sprinters gewesen. Nur: Gute Tage hat Greipel derzeit keine.

Tour de France Buchmann bereit für die erste Bergankunft? VOR 5 STUNDEN

"Ich hänge im Moment ziemlich durch", sagte Greipel am Montag. Die dritte Etappe nach Sisteron war im Massensprint entschieden worden, der Australier Caleb Ewan siegte. Und Greipel? Griff in seiner Paradedisziplin gar nicht erst ins Geschehen ein. Platz 134 - irgendwo am Ende des Hauptfeldes rollte der hochdekorierte elfmalige Tour-Etappensieger ins Ziel.

Greipel resigniert: "Kaum mehr möglich, als vom Start und Ziel zu fahren"

Fehlender Ehrgeiz, fehlende Motivation oder fehlendes Können sind nicht Greipels Problem. Der 38 Jahre alte Sprint-Oldie laboriert an den Folgen seines Sturzes beim Tour-Auftakt in Nizza. Sein Knie ist in Mitleidenschaft gezogen worden, eine Wunde am Bein wurde mit vier Stichen genäht.

"Mein körperlicher Zustand nach dem Sturz macht mir das Rennfahren kaum möglich", sagte Greipel, "derzeit ist kaum mehr möglich, als vom Start ins Ziel zu fahren."

Sprint-Action der Extraklasse: Das Finale der 3. Etappe

Israel Start-Up-Nation wird Team 2021 um Chris Froome umbauen

Die unbefriedigende Situation macht ein Umstand umso bitterer: Greipels zehnte Tour-Teilnahme ist mit großer Wahrscheinlichkeit seine letzte. Sein Team Israel Start-Up Nation, zu dem er Anfang 2020 nach einem Jahr zum Vergessen von Arkéa-Samsic gewechselt war, denkt groß. Der viermalige Tour-Sieger Chris Froome stößt 2021 dazu, um den Briten baut das Management ein Team für den Tour-Sieg auf. Für einen Sprinter ist da kein Platz im achtköpfigen Aufgebot.

Grundsätzlich plant seine Mannschaft zwar mit Greipel, einst einer der weltbesten Fahrer seines Metiers. Das Vertrauen in seine Klasse ist trotz des fortgeschrittenen Alters groß. Erst im Juni wurde sein Vertrag um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2022 verlängert. Künftig dürfte er trotzdem zu anderen Rennen als der Tour geschickt werden.

Auch Greipel wird sich dessen bewusst sein. Die Bereitschaft zum Quälen in den Bergen wird dadurch in diesen Tagen vermutlich ein wenig größer. "André hat noch zu kämpfen", sagte sein Kölner Teamkollege Nils Politt, "ich hoffe, dass er sich während der Tour erholt."

So schwer ist der Schlussanstieg der Bergankunft auf der 4. Etappe

Greipel hat sich nach Sturz zurückgekämpft

Einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Rennen wird Greipel mit allen Mitteln verhindern wollen - zu viel hat er im Vorfeld investiert, um es allen Zweiflern auf der großen Tour-Bühne nochmals zu zeigen. Im Februar hatte ihn ein Trainingsunfall zurückgeworfen, dabei brach seine linke Schulter. Es folgten Reha und das Rennen um das Tour-Ticket. Er gewann es.

Ob Greipel auch in Frankreich nochmal siegt? Die Tour 2020 ist berglastig, die Chancen für Sprinter sind rar gesät. Am Mittwoch bietet sich im Ziel der fünften Etappe in Privas eine solche. Leicht bergauf geht es auf den letzten Metern, es ist ein Finale ganz nach dem Geschmack des "Gorillas" - zumindest an guten Tagen.

Das könnte Dich auch interessieren: Krankenhaus statt Bergtrikot: Riesenpech und Tour-Aus für Perez

(SID)

Drama um "Kletterkönig" und Showdown der Topsprinter

Tour de France Tour-Vorschau, 4. Etappe: Kampf um Gelb bei erster Bergankunft VOR 6 STUNDEN