Nach dem zweiten Ruhetag startet das Peloton in Richtung Alpen durch. Auf dem Weg nach Villard-de-Lans sind schlechte Beine ein absolutes Tabu - durchaus möglich, dass einige der Klassementfahrer nur schwer in die Gänge kommen.

Bei Eurosport wird auch die 16. Etappe der Tour de France 2020 am Dienstag, 15. September in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 13:20 Uhr. Als Experte sind die Insider und Ex-Profis Robert Bengsch und Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player und der GCN App könnt Ihr die Live-Übertragung der 16. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!