Titelverteidiger ist da: Egan Bernal und weitere namhafte Radprofis aus Kolumbien sind am Montag mit einem Sonderflug in Madrid gelandet. In Europa wollen sie sich mit den ersten Rennen ab August auf die Tour de France 2020 vorbereiten. Hinter der Durchführung der Frankreich-Rundfahrt stehen aber noch immer viele Fragezeichen.

Die erste große Hürde auf dem langen Weg zum erneuten Tour-de-France-Triumph hatte Egan Bernal am Montagmorgen genommen. Um 9:14 Uhr, eine Dreiviertelstunde früher als geplant, setzte Sonderflug AV152 aus Bogota auf dem Flughafen Madrid-Barajas auf.

185 Passagiere mit einer Ausnahmegenehmigung, darunter vornehmlich kolumbianische Athleten und viele Radprofis wie Bernal, Ex-Giro-Sieger Nairo Quintana oder der frühere Tour-Zweite Rigoberto Uran hatten die knapp zehnstündige Reise nach Europa angetreten.

Die Corona-Zwangspause im Radsport endet. Das italienische Eintagesrennen Strade Bianche am 1. August ist das erste World-Tour-Event seit Paris-Nizza im März. Vier Wochen später soll in Nizza der verspätete Startschuss zur Frankreich-Rundfahrt (29. August bis 20. September) fallen. Bernal, Quintana und Co. tragen die Hoffnungen der radsportverrückten Südamerikaner.

"Wir werden euch aus der Ferne unterstützen und applaudieren. Möge Gott euch Kraft schenken in dieser Zeit", sagte Kolumbiens Staatspräsident Ivan Duque, der die Sportler-Delegation in Bogota höchstpersönlich verabschiedete.

Quinatna will Landleuten "Lächeln ins Gesicht zaubern"

Vor der Abreise mussten die Fahrer strikte Hygienevorgaben umsetzen. Vor dem Einchecken wurden die Hände gewaschen, die Passagiere erhielten Desinfektionsmittel und Schutzmasken mit Kunststoff-Visieren. "Wir wollen den Menschen in diesen schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zaubern", sagte Quintana zu seinen Ambitionen. Uran bezeichnete die kommenden Auftritte auf dem Rad als Zeichen der Hoffnung für seine Landsleute. "Ich hoffe, dass all die Rennen und die Tour de France stattfinden", sagte er.

In welcher Form dies im Fall der Große Schleife aber überhaupt möglich ist, erscheint knapp sechs Wochen vor dem Grand Depart an der Cote d'Azur weiter fraglich. Die Corona-Infektionszahlen in Frankreich steigen. Erst am Montag trat eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft. Der Mund-Nasen-Schutz muss erstmals auch in Geschäften, Banken und anderen öffentlich zugänglichen Räumen getragen werden. Gesundheitsminister Olivier Veran sprach von "beunruhigenden Zeichen eines Wiederauflebens der Epidemie".

Virologen beklagen, dass sich in der Urlaubszeit kaum noch jemand an Schutzmaßnahmen hält. Auch in Nizza wurde der Mindestabstand von einem Meter zuletzt nicht mehr eingehalten. Am vergangenen Samstag verwandelten Feierwütige die berühmte Promenade des Anglais in einen Outdoor-Nachtklub.

Bürgermeister Christian Estrosi schimpfte anschließend über die "Unverantwortlichkeit" einiger, welche die Sicherheit aller gefährde. Die Folge: Das landesweit bis Ende August geltende Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen wurde für die Stadt angepasst. In Nizza dürfen nur noch 2500 zusammenkommen, vorerst gilt die neue Regelung bis zum 15. August.

Am 29. August soll die Tour de France hier in ihre 107. Auflage starten. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass Bernal seine Reise nach Europa umsonst angetreten hat.

