"Es macht mich stolz, dass wir weiter auf die Unterstützung unserer beiden wichtigsten Geldgeber zählen können, denn es ist auch eine Bestätigung unserer Arbeit", sagte Teamchef Ralph Denk. Das mehrjährige Commitment gebe die nötige Planungssicherheit, "um unsere nächsten Schritte in der Entwicklung als Team zu setzen", sagte Denk, der große Ziele hat: "Mein großer Traum ist in jedem Fall ein Tour-de-France-Sieg, auch die WorldTour möchten wir in den nächsten Jahren gewinnen."