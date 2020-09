Seine ersten persönlichen Ziele hat Emanuel Buchmann, der zwei Wochen vor der Frankreich-Rundfahrt schwer gestürzt war und um seinen Start beim Saisonhöhepunkt bangen musste, bereits erreicht: Auf der schweren zweiten Etappe rund um Nizza am Sonntag verlor er keine Zeit auf seine Rivalen im Kampf um den ersehnten Podiums-Platz. Am Montag konnte er beim Sprintsieg des Australiers Caleb Ewan in Sisteron im Feld mitrollen.

"Es war eine recht entspannte Etappe, die Gruppe ist direkt gegangen. Wir sind kontrolliert gefahren, am Ende war auch Gegenwind", sagte Buchmann. Er hat Zeit gewonnen, um an Form zu gewinnen.

Seine Prellungen, die er sich bei jenem Sturz bei der Dauphine am 15. August zugezogen hatte, bereiten dem Vorjahresvierten der Tour immer weniger Probleme. "Es war am Sonntag schon eine Erleichterung, dass ich da problemlos mitfahren konnte", sagte Buchmann als Analyse der ersten langen Anstiege der Tour: "Es hat sich noch nicht super, super gut angefühlt, aber auch nicht ganz schlecht. Bei 100 Prozent bin ich noch nicht, es hätte auch schlechter laufen können."

Ob bei der Bergankunft in Orcières-Merlettes schon die großen Favoriten wie Titelverteidiger Egan Bernal (Kolumbien/Ineos Grenadiers) oder Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma) alle Karten auf den Tisch legen, scheint fraglich: Für große Attacken ist der Schlussanstieg mit 7,1 km Länge und im Schnitt 6,7 Steigungsprozenten nicht anspruchsvoll genug. Zudem stehen die wirklichen Gradmesser in den Pyrenäen und Alpen danach in reichlicher Zahl erst an.