Tour de France

Von nun an versucht Emanuel Buchmann auf den Flachetappen so gut wie möglich Kräfte zu sparen, um auf einer der noch anstehenden Bergprüfungen auf Sieg fahren zu können.

"Es macht keinen Sinn, auf Gesamtwertung zu fahren. Er soll sich die nächsten Tage erholen, dann wollen wir versuchen, die eine oder andere Etappe auf Angriff zu fahren. Aber das hängt davon ab, wie er sich erholt", erklärte Sportdirektor Enrico Poitschke vor dem Start der 11. Etappe in Châtelaillon-Plage.

Buchmann selber wirkte am Start allerdings durchaus skeptisch. "Ich habe einfach nicht die Form und da macht es auch keinen Sinn mehr, auf Gesamtwertung fahren. Ich habe mich schon mal deutlich besser gefühlt und muss mal schauen, wie ich mich die kommenden Tage erholen kann", sagte er und deutete an, dass er auch auf dem Weg nach Poitiers durchaus wieder Rückstand ansammeln könnte. “Gestern habe ich mir keinen Stress gemacht und heute werde ich das genauso tun." Genauso kam es auch: Buchmann erreichte am Mittwoch mit 4:25 Minuten Rückstand das Ziel.