Auf diese hofft er auch in den grünen Hängen der Pyrenäen. "Da wird das Radrennen richtig losgehen", sagte Buchmann. Acht Bergwertungen an zwei Tagen stehen an, besonders die achte Etappe am Samstag hat es in sich: Es wird ein stetes Auf und Ab, am Port de Bales stellt sich dem Feld der erste Anstieg der höchsten Kategorie in den Weg. "Ich denke, dass die zwei Pyrenäen-Etappe deutlich schwerer sind als das, was wir bisher gefahren sind", sagte der Kapitän der deutschen Bora-hansgrohe-Mannschaft.