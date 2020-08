Schon am Sonntag ist der Kapitän der Bora-hansgrohe-Mannschaft in ersten schweren Anstiegen gefordert. Früh wie selten nimmt die Tour die Gelb-Aspiranten in die Pflicht. "Die Route ist wirklich schwierig, es ist sofort gute Form gefragt", sagte Buchmann, "ich weiß nicht, in welcher Form ich bin. Wir werden sehen, es ist schwer zu sagen."