Enrico Poitschke, Sportlicher Leiter des Teams, analysierte in der Pressemitteilung des Rennstalls: "Das war heute eine sehr schnelle Etappe. Unsere Jungs haben ihr Bestes gegeben, um Emu im Schlussanstieg zu unterstützen. Er war dann bis zum letzten Kilometer vorne dabei, am Ende hat er etwas Zeit verloren. Das ist keine Überraschung, er ist einfach noch nicht bei 100% nach seinem Sturz. Aber die neun Sekunden sind kein Drama und wir hoffen, dass er sich weiter steigern kann. Der Anstieg war nicht richtig lang oder steil und das Tempo war entsprechend hoch. Wir haben gesehen, dass alle Jungs, die in den letzten Wochen gut gefahren sind, auch vorne dabei waren, und das sind auch diejenigen, die in den nächsten zweieinhalb Wochen um das Podium kämpfen werden."