Auch wenn es gestern am Mont Aigoual eine Bergankunft gab, so hat sich in der Gesamtwertung fast nichts getan. Einzig Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) gewann mit einer Last-Minute-Attacke eine Sekunde. Er liegt nun aber immer noch 15 Sekunden hinter dem Spitzenreiter Adam Yates (Mitchelton-Scott) aus Großbritannien. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) ist mit 22 Sekunden Rückstand 17. Es ist also nach wie vor alles eng zusammen.