Florenz will sich in naher Zukunft um den Grand Départ der Tour de France bewerben. Bei einem Treffen verriet Dario Nardella, der Bürgermeister von Florenz: "Unser Wunsch ist es, große internationale Sportveranstaltungen in die Stadt zu bringen. Ich denke auch daran, mit der Emilia-Romagna zusammenzuarbeiten, um die Olympischen Spiele 2032 zu organisieren."

Nach Angaben Nardellas habe die Emilia-Romagna in den vergangenen Wochen mit der Kandidatur für den Grand Départ begonnen.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Radsport Einmal um die Erde: Greipel sammelt Kilometer für guten Zweck VOR 9 STUNDEN

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

"Das wäre ein historisches Ereignis. Die Tour de France hat bereits in vielen Ländern außerhalb Frankreichs begonnen, jedoch nie in Italien", erklärte Nardella: "Indem wir uns aus zwei Regionen wie der Toskana und der Emilia-Romagna zusammenschließen, haben wir eine sehr starke Kandidatur für einen Tour-de-France-Start in den kommenden Jahren."

QUIZ: Kennst Du alle Deutschen im Gelben Trikot der Tour?

Das könnte Dich auch interessieren: Froome über Ineos-Kapitänsfrage: "Wir alle wollen gewinnen, aber..."

Play Icon WATCH Giro-Classics: Yates schnappt sich den Tagessieg - Froome abgeschlagen 00:08:40

Giro d'Italia Giro-Classics: Was läuft wann - die Übersicht kompakt GESTERN AM 14:18