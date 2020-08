IN 4 STUNDEN

Nach wie vor Deceuninck-Quick Step an der Spitze des Feldes. Cousin hat noch 1:40 MInuten Vorsprung, es sind noch 45 Kilometer zum Ziel.

Jetzt können wir das Rätsel auflösen: Perez stürzte in der Abfahrt und brach sich das Schlüsselbein. Wirklich schade für ihn - und damit verzeichnen wir bereits den 4. Ausfall dieser Tour nach Degenkolb, Gilbert und Valls Ferri.

Was für ein Pech: Anthony Perez muss die Tour aufgeben, nachdem er sich heute virtuell schon das Bergtrikot erobert hatte.

Endlich: Cousin sichert sich seine erste Bergwertung dieser Tour. Zwei Zähle für ihn und eine Geldprämie für die Teamkasse. Sprint aus dem Feld: Cosnefroy bekommt den Sprint angefahren und holt sich den letzten Zähler an der Bergwertung. Perez hatte offenbar Defekt und konnte daher nicht folgen. Damit sind dies momentan die ersten Drei des Kletterklassements: 1. Perez (22 Punkte); 2. Cosnefroy (21); 3. Gogl (12).

Nach 110 Flucht-Kilometern verteidigt Cousin weiterhin 2:30 Minuten an Vorsprung. Er wird als Kämpfer des Tages gefeiert werden. So wie schon nach der 4. Etappe der 2018er Tour. Für Cousin geht es hinauf zum Col des Lèques, dem dritten Anstieg der 3. Kategorie.

Das Durchschnitts-Tempo beträgt bislang 33,7 km/h - dieser Wert dürfte in der zweiten, weniger bergigen Hälfte der Etappe deutlich nach oben gehen. Allein schon in der Vorbereitung des Zwischensprints und dann des Finales. Denn nach wie vor rechnen hier alle mit einer Massenankunft.

In der Abfahrt ist die Straße extrem nass. Es regnet auch wieder stärker. Das bedeutet hohe Sturzgefahr ... Cousin hat derweil nur noch 3 Minuten gut aufs Feld.

Mehr als 4 Minuten jetzt für Jerome Cousin. Zwar ist es momentan sonnig auf der Strecke, doch am Horizont sind weitere dunkle Wolken zu erkennen. 24,3 Grad Celsius herrschen gerade.

Jetzt setzt sich Cousin solo ab. Cosnefroy schiebt ihn mit einem Klaps aufs Hinterteil noch ein wenig an. Cosnefroy und Perez sind schnell wieder zurück im Peloton.

Wieder gewinnt den Sprint am Berg Perez vor Cosnefroy. Er hat nun 22 Zähler, der aktuelle Trikotträger Cosnefroy 20. Der Regen hat mittlerweile aufgehört. Der Himmel ist aber nach wie vor wolkenverhangen.

Es regnet jetzt kräftig auf der Strecke. Am zweiten Berg der 3. Kategorie soll es sogar gehagelt haben.

Es geht bergauf. Die Teams der Top-Leute wie Jumbo-Visma, Ineos und Bora-Hansgrohe haben alle Helfer um ihre Kapitäne versammelt. Deceuninck nahm eben etwas raus, weil Alaphilippe, der Mann in Gelb, einen Defekt hatte.

Cosnefroy ist unbestritten der talentierteste der drei Spitzenreiter. In dieser Saison hat er bereits drei Siege stehen: Gesamtwerttung Etoile de Besseges, GP la Marseillaise und eine Etappe der Route d'Occitanie. 2019 gewann der 25-Jährige die Tour du Limousin inklusive Etappensieg, den Grand Prix de Plumelec-Morbihan, die Polynormande und Paris-Camembert. Außerdem hat der U23-Weltmeister von 2017 einen 3. Platz bei Paris-Tours (2018) im Palmares stehen.

Dass sich Cousin mit Perez und Cosnefroy verbrüdert hat, bedeutet nicht, dass er heute ins Bergtrikot fahren will. Denn er hatte vor dem Start keinen Zähler auf dem Konto, die beiden Begleiter jeweils 18. Und heute gibt es maximal 7 Punkte einzusammeln. Jeweils zwei an den Anstiegen der 3. Kategorie und einen an der 4. Kategorie.