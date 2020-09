Radsport

Tour de France: So bewertet Voigt die Leistung der Deutschen

Jens Voigt und Felix Mattis besprechen in der letzten Folge Tour-Extra zum Abschluss der Tour de France den Auftritt der Profis aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und blicken voraus, was auf die deutschen Radsport-Fans bei der Tour in den nächsten Jahren wartet.

00:17:50, 3701 angesehen, vor 18 Stunden