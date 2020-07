La Course by Le Tour in Nizza: Diese Teams nehmen teil

Marianne Vos vom Team CCC - Liv feiert ihren Sieg bei La Course by Le Tour 2019 in Pau

Die ASO hat 23 Frauen-Teams zur 7. Auflage von La Course by Le Tour am 29. August nach Nizza eingeladen, wo auch der Grand Départ der Männer stattfindet. Angeführt wird die Startliste von CCC - Liv, dem Team der Vorjahressiegerin Marianne Vos, die sich vor einem Jahr in Pau vor der Kanadierin Leah Kirchmann (Sunweb) und der Dänin Cecilie Uttrup Ludwig (Bigla) durchsetzte.

CCC - Liv ist eines der acht WorldTour-Teams, die über automatisches Startrecht verfügen. Neben dem niederländischen Rennstall handelt es sich dabei um Alé BTC Ljubljana, FDJ Nouvelle - Aquitaine Futuroscope, Mitchelton - Scott, Movistar Team Women, Sunweb, Trek - Segafredo und das deutsche Team Canyon -SRAM.

Dazu kommen 15 Kontinental-Mannschaften, darunter Boels - Dolmans, das ebenfalls mit einer deutschen Lizenz ausgestattete Team Ceratizit - WNT und Paule Ka aus der Schweiz (bis zum 1. Juli Bigla - Katusha).

Ursprünglich war La Course by Le Tour für den 19. Juli in Paris angesetzt - an dem Tag sollte auch die 107. Tour de France zu Ende gehen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten beide Rennen verschoben werden. Angaben zum Streckenverlauf von La Course by Le Tour in Nizza machte die ASO noch nicht.

Fünf niederländische Erfolge bei sechs La-Course-Ausgaben

Die bisherigen Auflagen des Tour-Frauenrennens wurden von den Niederländerinnen dominiert. Vos gewann 2014 die Premiere, gefolgt von Anna van der Breggen (2015), sowie Annemiek van Vleuten (2017 und 2018). Die Oranje-Serie konnte als bisher einzige im Jahr 2016 die Australierin Chloe Hosking durchbrechen.

Die Teams bei La Course by Le Tour 2020: Alé BTC Ljubljana, Canyon-SRAM Racing, CCC - Liv, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Mitchelton - Scott, Movistar Team Women, Team Sunweb, Trek - Segafredo, Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano, Astana Women's Team, Bizkaia - Durango, Boels - Dolmans, Ceratizit - WNT, Charente - Maritime, Cogeas Mettlere Look, Hitec Products - Birk Sport, Lotto Soudal Ladies, Parkhotel Valkenburg, Paule Ka, Rally Cycling, Team Arkéa, Team Tibco - Silicon Valley Bank, Valcar - Travel & Service

