Lennard Kämna stand am Puy Mary und war mit sich im Reinen. Den Etappensieg, auf den er wie jeder junge Radprofi hoffte, hatte er im Zentralmassiv zwar knapp verfehlt. Doch das, was er immer machen wollte, was ihn zum Radsport brachte, das hatte er am Freitag in beeindruckender Weise umgesetzt.