Die Tour de France 2021 ist vom 26. Juni bis 18. Juli geplant. Heute, am 1. November 2020 , soll ab 20:25 Uhr die Strecke vorgestellt werden.

Fest steht, dass die Frankreich-Rundfahrt in Brest in der Bretagne starten wird. Das Rennen endet natürlich wie immer auf den Champs-Éysées in Paris. Welche Hindernisse die Fahrer bis dahin erwarten, erfahren wir heute.