Neben Sagan sind noch Matteo Trentin und Bryan Coquard, Christophe Laporte, Sonny Colbrelli und Edward Theuns in der ersten Gruppe. Außerdem gibt es ja auch noch Wout van Aert. Ein Etappensieg ist also nicht garantiert. Nach dem Hügel wartet schon der Zwischensprint des Tages.

Die Situation nach der Anfangsphase: 155 Kilometer vor dem Ziel hat Bora-Hansgrohe durch eine Tempoverschärfung an der ersten Bergwertug sämtliche Sprintkonkurrenten abgehängt. Diese befinden sich in einer Gruppe knapp 100 Meter hinter dem Feld.

Bora setzt sich an die Spitze des Feldes in diesem ersten Anstieg.

Auch wenn es gestern am Mont Aigoual eine Bergankunft gab, so hat sich in der Gesamtwertung fast nichts getan. Einzig Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) gewann mit einer Last-Minute-Attacke eine Sekunde. Er liegt nun aber immer noch 15 Sekunden hinter dem Spitzenreiter Adam Yates (Mitchelton-Scott) aus Großbritannien. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) ist mit 22 Sekunden Rückstand 17. Es ist also nach wie vor alles eng zusammen.