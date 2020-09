So steht's bei der Tour: Ergebnisse und Gesamtwertungen

Heute erfolgt um 13:40 Uhr der Startschuss für die 11. Etappe der Tour de France von Châtelaillon-Plage nach Poitiers. Diese verläuft überwiegend flach. Nach 91 Kilometern steht die einzige Bergwertung des heutigen Tages an, eine Bergwertung der 4. Kategorie. Im Etappenzielort Poitiers erwartet die Fahrer eine lange Zielgerad, die ideal für einen Massensprint zu sein scheint. Favoriten sind dort Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step), Elia Viviani (Cofidis) und Peter Sagan (Bora-hansgrohe).

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) wird heute zum zweiten Mal im Gelben Trikot an den Start gehen und sollte dieses auf der Flachetappe problemlos verteidigen können. Der Slowene liegt im Gesamtklassement 21 Sekunde vor Titelverteidiger Egan Bernal (Ineos). Durch den Etappenerfolg am Vortag übernahm Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) das Grüne Trikot von Peter Sagan (Bora-hansgrohe) und will dieses heute verteidigen.