So steht's bei der Tour: Ergebnisse und Gesamtwertungen

Ununterbrochen laufen die Angriffe, aber noch setzt sich keine Gruppe so richtig ab...

Es geht wieder Richtung Süden: Von Chauvigny führt der Lurs über 218 Kilometer nach Sarran, macht dabei an vier Bergwertungen und unzähligen Wellen und Hügeln fast 4000 Höhenmeter. Der Sprint des Tages kommt noch im flacheren Anfangsteil, danach wird es immer anspruchsvoller. Im Finale wartet der Anstieg "Suc au May" mit seiner Steigung im zweistelligen Prozentbereich und Bonussekunden am Gipfel.