Die Etappe verspricht aus vielen Gründen ein Feuerwerk: In vielen Wertungen wird noch erbittert um den Sieg oder die Spitzenplätze gekämpft und für alle kletterstarken Fahrer ist heute die letzte Chance auf einen Etappensieg. Für das Grüne Trikot ist der Zwischensprint, der schon nach wenigen Kilometern ansteht, enorm wichtig im Dreikampf zwischen Sam Bennett, Peter Sagan und Matteo Trentin. Im Rennen um das Bergtrikot gibt es heute noch einmal richtig viele Punkte und die Fahrer, die in dieser Wertung hinter Roglic und Pogacar lauern, müssen in die Offensive - wie etwa auch Lennard Kämna oder der Schweizer Marc Hirschi.