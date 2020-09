Die 20. Etappe ist das einzige Zeitfahren bei der Tour de France 2020 und hat ein ganz eigenes Profil: Erst 30 Kilometer flach, dann geht es hinauf zur Bergankunft der 1. Kategorie an der Planche des Belles Filles - mit einer steilen Rampe im Finale. Da sind ganz besondere Qualitäten gefragt in dieser Mixtur des Kurses. Etliche Fahrer werden unterwegs das Rad wechseln, auch das wird für spannendeSzenen sorgen. | Zur ausführlichen Etappen-Vorschau

Herzlich willkommen zur 20. Etappe der Tour de France 2020. Am vorletztenTag steht heute am Samstag ein halbes Bergzeitfahren an - für die Favoriten ein ganz wichtiger Tag, denn heute werden die endgültigen Plätze in der Gesamtwertung vergeben. Außerdem steht das Bergtrikot noch zur Vergabe an - und ein wichtiger Tgessieg sowieso.