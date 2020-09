Die Schlussetappe startet diesmal in Mantes-la-Jolie im Westen von Paris und so begeben sich die Fahrer gen Südosten auf 122 Kilometer Richtung Tourfinale. Einzig die Côte de Beulle (4. Kategorie) versperrt den Fahrern den Weg, doch bei nur einem Bergpunkt hat sie eher symbolische Bedeutung. Spannender könnte es da schon am Zwischensprint zugehen, wo es viele Punkte gibt und die Sprinter ihre Beine erstmals antesten können . Auf den Champs-Elysées werden dann in der Abenddämmerung acht Runden zu je 6,8 Kilometern zurückgelegt, ehe die Sprinter den letzten Tagessieg ausfechten.