Die heutige 8. Etappe führt von Cazères-sur-Garonne über 141 Kilometer hinein in die Pyrenäen. Das Ziel liegt in Loudenvielle. Dazwischen liegen drei schwere Anstiege der beiden höchsten Kategorien. Bevor es das erste Mal bergan geht, steht nach 42,5 Kilometern zunächst der Zwischensprint des Tages an. Die einzige Chance für die Sprinter heute zu punkten. Peter Sagan dürfte daher zu Beginn in die Spitzengruppe fahren. Im Anschluss ist der Col de Menté auf 1349 Meter (1. Kategorie) die erste Prüfung des Tages. Der Bergpreis wird bei Kilometer 59,5 vergeben. Nach der Abfahrt geht es direkt in den nächsten Berg. Der Port de Balès (1755 Meter) weist bei einer Länge von 11,7 Kilometer eine Durchschnittssteigung von 7,7 Prozent auf. Ein Berg der "Hors Catégorie". Nach einer kurzen Abfahrt folgt der Anstieg zum Col de Peyresourde auf 1569 Meter (1. Kategorie/ 9,7 km á 7,8 %). Am Gipfel werden neben den Bergpunkten auch Bonussekunden vergeben. Von dort sind es dann nur noch 11,5 Kilometer ins Ziel. Die geht es nur noch bergab direkt ins Ziel nach Loudenvielle. | Zur Vorschau auf die 8. Etappe