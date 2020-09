So steht's bei der Tour: Ergebnisse und Gesamtwertungen

Favoriten im Angriff & Solo-Sieger: Viel Action in den Pyrenäen

Vor der zweiten Pyrenäen-Etappe liegen immer noch neun Fahrer innerhalb einer Minute. Die Top acht trennen sogar nur 13 Sekunden. Adam Yates (Mitchelton - Scott) hat im Gelben Trikot nur drei Sekunden Vorsprung auf Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma). Ganz stark hält sich weiterhin Guillaume Martin von Cofidis als Dritter (+ 9 Sekunden). Es folgen Romain Bardet (AG2R La Mondiale/+11 Sek.) und Egan Bernal (Ineos Grenadiers/+13). Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) verlor gestern über eine Minute, ist aber mit 1:25 Minuten als Elfter immer noch in Schlagdistanz. Egan Bernal ist damit auch weiterhin Führender in der Nachwuchswertung. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ist mit seiner Attacke am Peyresourde dem Weißen Trikot aber wieder näher gekommen. Er liegt 35 Sekunden hinter Bernal.