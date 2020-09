Tour de France Alle Berge, alle Profile: Die 21 Etappen der Tour 2020 im Detail VOR 12 STUNDEN

Hektische Startphase - noch 150km

Weiter gehen die Attacken, aber alle Lücken werden geschlossen. Immer wieder auch die Sprinter aktiv, denn der Zwischensprint und seine Punkte locken Sagan, Trentin, Bennett...

Hohes Tempo, noch immer Angriffe...

Keine Gruppe kann sich bisher lösen, das Feld setzt sofort nach!

Attacken vom ersten Meter weg

Sofort mit dem Start geht es zur Sache, viel Bewegung an der Spitze!

Das Feld rollt, der Start naht!

Das Peloton ist unterwegs, knapp 7 Kilometer geht es aus Lyon heraus, dann wird das Rennen freigegeben. Das Wetter warm und sonnig, leichter Wind.

15. Tour-Etappe: Start um 12:50 Uhr

Die Etappe startet heute um 12:50 Uhr in Lyon und wie immer überträgt Eurosport im TV live von Start bis Ziel mit den Experten Jens Voigt und Robert Bengsch und den Kommentatoren Karsten Migels und Marc Rohde am Mikrofon. In Eurosport Player und in der GCN App gibt es die Etappe im Livestream ohne Unterbrechungen.

Tour de France, 15. Etappe: So lief die "Generalprobe"

Im August sind viele der Stars den Großteil der heutigen Etappe und v.a. ihr schweres Finale schon einmal im Rennen gefahren, damals wurde es im Ziel bei der Bergankunft ganz knapp zwischen Egan Bernal und Primoz Roglic. Ein Vorgeschmack auf das Duell heute?

Roglic vs Bernal: So lief der "Tour-Test" am Grand Colombier im August

15. Etappe - die deutschen Chancen

Das schwere Terrain gibt im Kampf um den Etappensieg auch den starken deutschen Kletterern wieder eine Chance: Die Frage ist, wie viele Kräfte das Bora-Trio Lennard Kämna, Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann gestern in der Tempoarbeit gelassen hat - denn das Profil heute wäre in jedem Fall etwas für sie. Auch Simon Geschke hat bei der letzten Bergankunft mit Platz sieben seine starke Form gezeigt und könnte es heute wieder in der Ausreißergruppe versuchen.

Der Kampf ums Gelbe Trikot ist eröffnet: "Taktieren hilft nicht mehr"

Tour de France, 15. Etappe: Der Kampf um Gelb

In der Gesamtwertung geht der Kampf an der Spitze zwischen Primoz Roglic und Tadej Pogacar um das Gelbe Trikot weiter, dahinter lauern vier Kolumbianer, angeführt von Egan Bernal. Noch sind die Top acht der Gesamtwertung innerhalb von zwei Minuten, was sich heute aber ändern dürfte.

Auch für das Grüne Trikot ist heute wieder ein wichtiger Tag, denn es geht am Zwischensprint vor dem schweren Teil der Etappe um wichtige Punkte für Peter Sagan und Sam Bennett - und vielleicht danach um den Kampf gegen die Karenzzeit.

Fürs Bergtrikot werden heute sehr viele Punkte vergeben, da könnten die Karten ganz neu gemischt werden, Spannung ist also auch hier garantiert.

Tour-Strecke, 15. Etappe: Bergankunft am Grand Colombier

15. Tour-Etappe: Die Strecke

Von Lyon geht es heute zur Bergankunft am Grand Colombier, insgesamt stehen drei ganz schwere Anstiege auf dem Programm. Noch nie endete eine Tour-Etappe an diesem kahlen Gipfel, aber erklommen wurde er im Rennen schon mehrfach. Der lange Schlussanstieg ist für manche Fahrer "der schwerste Berg in Frankreich", es wird also garantiert spannend.

Vor wenigen Wochen sind viele der Favoriten den Großteil der heutigen Etappe schon in der kleinen Rundfahrt Tour de l'Ain gefahren, damals siegte Primoz Roglic knapp vor Egan Bernal.

Bergankunft am Sonntag: So schwer ist der Schlussanstieg

