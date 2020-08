Am Sonntag trieb den in dieser Saison bis zum Lombardei-Malheur überragenden Schachmann auch an, dass er auf dem Terrain seines größten Erfolges unterwegs war. Am 14. März war die Radsport-Saison wegen der Corona-Pandemie am vorletzten Tag der Fernfahrt Paris-Nizza unterbrochen worden. Damals sicherte sich Schachmann am Col de la Colmiane den Gesamtsieg, am Sonntag war der 1500 m hohe Berg der Härtetest für den letzten "Vor-Seuchen-Champion" und sein Schlüsselbein.