Am Freitag, nach der siebten Etappe nach Lavaur, stand der Slowake nach zwei Tagen Unterbrechung wieder standesgemäß in Grün auf dem Podest - und wirkte doch alles andere als glücklich.

"Ich bin enttäuscht", sagte der 30-Jährige am Freitag. Sein deutsches Team Bora-hansgrohe hatte mit viel Mühe die meisten Rivalen vor dem Finale abgehängt. Alles deutete auf einen Erfolg des dreimaligen Weltmeisters hin - dann sprang Sagan auf den entscheidenden Metern die Kette ab. "Ich konnte den Sprint nicht durchziehen. Aber was soll man machen? Das ist Radsport", sagte Sagan, der nur 13. wurde, lapidar.

Zuletzt hatte Sagan nicht die besten Beine. Dieses Mal hatte er Pech. Seine Leidenszeit geht weiter. Seit über einem Jahr wartet der zwölfmalige Tour-Etappensieger auf einen Tageserfolg. Letztmals konnte er am 10. Juli 2019 jubeln, als er in Colmar einen Grundstein für den siebten Gewinn der Tour-Punktwertung legte. Niemand erreichte Paris häufiger im Grünen Trikot, seine Serie war nur kurzzeitig unterbrochen, als er 2017 disqualifiziert wurde.

Wenn das Peloton über Frankreichs Straßen rollt, empfangen die Fans am Streckenrand den Mann in Grün mit "Sagan"-Rufen - ob er es nun trägt oder nicht. "Die Leute haben sich so sehr daran gewöhnt", sagte Sagans irischer Sprint-Rivale Sam Bennett, der zwei Tage lang in Grün fuhr und fälschlicherweise für Sagan gehalten wurde: "Es ist schon witzig."