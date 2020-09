Damit haben Peter Sagan, Emanuel Buchmann & Co aber zumindest das erfolgsverwöhnte Ineos-Team mit Vorjahressieger Egan Bernal klar hinter sich gelassen. Schlusslicht ist Groupama-FDJ, die Equipe um Thibaut Pinot muss bisher mit weniger als 2000 Euro Prämien auskommen.

Die Preisgelder der Tour erhöhen sich aber nicht nur von Etappe zu Etappe - den größten Batzen gibt es am Ende in Paris für Spitzenplätze in der Gesamtwertung und den Sonderklassements wie Grünes Trikot und Bergtrikot. Dadurch steigt die Gesamtsumme auf über zwei Millionen Euro, wie die Prämien-Gesamtübersicht der Tour de France 2019 zeigt.