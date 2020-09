Sunweb konnte bisher 66.640 Euro an Prämien einfahren, woran u.a. der Schweizer Marc Hirschi mit seinem Etappensieg und weiteren Spitzenplätzen viel Anteil hatte. Jumbo liegt mit 64.210 Euro knapp dahinter, Roglic selbst sorgte dort mit seinen Platzierungen und der täglichen Prämie für den Träger des Gelben Trikots neben Wout Van Aert für den Großteil der Boni.

09/09/2020 AM 09:34

Auf Rang drei folgt der Rennstall von Top-Sprinter Sam Bennett im Grünen Trikot und Fan-Liebling Julian Alaphilippe, Deceuninck - Quick Step. Bora-hansgrohe verbesserte sich seit dem letzten Ruhetag in die Top Ten, Peter Sagan und die deutschen Etappenjäger Lennard Kämna und Maximilian Schachmann erhöhten den Stand in der Mannschaftskasse auf 31.820 Euro.

Drei Teams haben nach zwei Tour-Wochen noch immer nicht einmal 10.000 Euro eingefahren. Dazu gehört auch die Ineos-Mannschaft um Titelverteidiger Egan Bernal, der erfolgsverwöhnte britische Rennstall muss sich mit 9530 Euro Preisgeld bescheiden. Schlusslicht ist Arkéa um Nairo Quintana mit etwas mehr als 5000. Euro an Prämien.

Die Preisgelder der Tour erhöhen sich aber nicht nur von Etappe zu Etappe - den größten Batzen gibt es am Ende in Paris für Spitzenplätze in der Gesamtwertung und den Sonderklassements wie Grünes Trikot und Bergtrikot. Dadurch steigt die Gesamtsumme auf über zwei Millionen Euro, wie die Prämien-Gesamtübersicht der Tour de France 2019 zeigt.