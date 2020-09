“Wir haben zwar immer noch keinen Sponsor für das nächste Jahr, aber es sieht nicht schlecht aus“, sagte Geschke, der nach eigenen Angaben aber zweigleisig fährt. "ch hatte viele Gespräche mit anderen Teams, habe aber noch nichts unterschrieben. Es gibt mehrere Teams, die Interesse haben. Mit denen reden wir gerade", fügte er an.

Vor fünf Jahren: Geschkes Tour-Triumph in den Alpen

Zusätzlichem Druck sieht sich Geschke angesichts dieser Situation allerdings nicht ausgesetzt. "Man setzt sich immer unter Druck, wenn man die Tour fährt. Vertrag hin oder her. Natürlich hätte ich lieber schon vor der Tour einen Vertrag unterschrieben, das hat leider nicht geklappt. Aber extra Druck ist das nicht", sagte der Routinier und konnte dabei auf seine in dieser Saison durchaus beeindruckende sportliche Bilanz verweisen.

“Ich hatte im Januar und Februar schon gute Ergebnisse gehabt. Da mache ich mir auch keine Sorgen, dass ich komplett unbekannt in die Vertragsverhandlungen gehe." So oder so hofft Geschke, "dass ich noch ein paar Ergebnisse nachliefern kann, obwohl es bisher ja schon ganz gut lief."