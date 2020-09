“Lennard ist ein guter Freund von mir, wir waren lange Teamkollegen, er war auch mal in Freiburg zum Trainieren. Ich habe ihm heute in der Gruppe schon gesagt: Heute ist dein Tag. Schön, dass es dann auch geklappt hat. Er hat ein Spitzenjahr, erst bei der Dauphiné eine Etappe gewonnen, jetzt hier. Hut ab“, lobte Geschke in der "ARD" den Sieger des Tages.

Als sich am vorletzten Anstieg ein kleines Grüppchen um Kämna absetzen konnte, war Geschke nicht in der Lage zu folgen. "Da hat es nicht ganz gereicht, im Finale hat mir die Kraft gefehlt“, berichtete er. Dafür konnte er sich auf den letzten 20 Kilometern aber in der Nachführarbeit zurückhalten, die vor allem Sunweb leistete, und sich so Kraft sparen für den gut zwei Kilometer langen Schlussanstieg.