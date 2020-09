Beim zweiten Etappensieg des Dänen Sören Kragh Andersen vom deutsch-lizenzierten Team Sunweb belegte der dreimalige Weltmeister am Freitag in Champagnole den neunten Platz. Sein Rückstand auf den Iren Sam Bennett, der Achter wurde, wuchs auf der letzten Sprintetappe vor dem Finale in Paris am Sonntag auf 55 Punkte - bei noch 70 zu vergebenen Zählern ein nur noch theoretisch aufzuholender Rückstand.