Tony Martin amüsierte sich prächtig. Lächelnd hob der deutsche Radprofi das Champagnerglas, als am Mittwochabend zum zweiten Mal bei der Tour de France die Korken im Hotel seines Teams Jumbo-Visma knallten. Dass Belgiens Überflieger Wout Van Aert nach dem Etappensieg in Privas einen Toast aussprechen konnte, war schließlich sein Verdienst.

"Ich bin ein Teamplayer, diese Rolle entspricht meinem Naturell", sagte Martin kürzlich der "Stuttgarter Zeitung": "Es reicht mir, wenn ich von meinem Team für das, was ich tue, geschätzt werde. Und das ist der Fall!"

Martin ist der Mann, an dem sich in der niederländischen Equipe alle orientieren. Der junge Van Aert, Ex-Giro-Sieger Tom Dumoulin oder Tour-Favorit Primoz Roglic - sie alle hören auf das Kommando des 35 Jahre alten Routiniers, der meist an der Pelotonspitze zu finden ist. Martins Einfluss beschränkt sich dabei aber nicht nur auf das eigene Team.