Die Geschichte der Tour de France steckt voller Highlights, Dramen, Tiefpunkte: Wir blicken in unserer täglichen Serie zurück auf besondere Momente, die sich am 4. Juli jähren und deren Bilder uns noch vor Augen sind - und auf spezielle Tour-Höhepunkte aus deutscher Sicht. Heute u.a. mit André Greipel, Tyler Farrar, Dominik Nerz, Matthias Kessler und Jaan Kirsipuu.

Der 4. Juli - kein Tour-Tag wie jeder andere:

Ein großer Gänsehaut-Moment ist erst wenige Jahre her: In Redon lässt 2011 ein entfesselter Tyler Farrar dem Rest der Sprint-Elite keine Chance und holt seinen ersten Etappensieg bei der Tour - einen Tag, nachdem er mit seiner Garmin-Truppe das Mannschaftszeitfahren gewonnen hat. Am "Independence Day" ein besonders wertvoller Sieg für den US-Amerikaner, doch das ist dennoch nur eine Randnotiz.

Auch dass niemand geringerer als der Weltmeister und Gelb-Träger Thor Hushovd höchstpersönlich den Sprint für Farrar anfährt, im Normalfall eine eigene Geschichte wert, spielt keine Rolle.

Denn es geht um mehr als nur Sport. Direkt nach der Zielpassage zeigt es Farrar an: Er formt mit den Händen ein "W" - zur Erinnerung an seinen besten Freund Wouter Weylandt. Dieser war beim Giro einige Wochen zuvor tödlich gestürzt, ein Unglück, das den Radsport tief schockte. Das Drama um den Belgier ereignete sich auf der 3. Etappe der Italien-Rundfahrt, nun gewinnt Farrar das 3. Teilstück der Tour in Erinnerung an den Leopard-Profi.

Tour 2011: Farrar gewinnt für seinen Freund Wouter Weylandt Fotocredit: Imago

Wie gesagt ist der 4. Juli ja eigentlich der Feiertag der US-Amerikaner. Eigentlich ist er aber auch der inoffizielle Nationalfeiertag Estlands - zumindest bei der Tour. Zwölf Sommer lang vertritt Jaan Kirsipuu die Farben des baltischen Staates im Feld und wird dabei zu einer Sport-Ikone seines Landes. Vier Etappensiege glücken ihm dabei - und der erste im Jahr 1999 ebenso wie der letzte 2004 gelingen dem bulligen Sprinter, der es nie bis Paris schaffte, an einem 4. Juli.

Die estnische Premiere bei der Tour kommt 1999 gleich auf der 1. Etappe, als Kirsipuu im Trikot des estnischen Meisters in Challans u.a. Asse wie Tom Steels und Erik Zabel hinter sich lässt (Bild unten). Und auch fünf Jahre später schlägt er auf der 1. Etappe zu: Im belgischen Charleroi fährt ihm Teamkollege Jean-Patrick Nazon (5.) den Sprint so perfekt an, dass Robbie McEwen und Thor Hushovd geschlagen sind.

Jaan Kirsipuu jubelt bei der Tour 1999 Fotocredit: Imago

"Doppelpacker" ist aber an diesem Datum auch ein deutscher Sprinter: André Greipel hat 2012 und 2013 den Tagessieg am 4. Juli geholt.

Zuerst setzte er sich in Rouen gegen Alessandro Petacchi und Tom Veelers durch, dann ein Jahr später in Montpellier (Bild unten) vor Peter Sagan und Marcel Kittel. Ein gutes Omen für die flache Etappe 2017 mit Ziel in Vittel?

Tour de France 2013: André Greipel siegt in Montpellier Fotocredit: Getty Images

Pech hat hingegen ein deutscher Hoffnungsträger am 4. Juli 2015: Beim Auftakt-Zeitfahren in Utrecht lässt Bora-Kapitän Dominik Nerz das Material im Stich:

Sein Lenker macht sich teilweise selbstständig und für den Allgäuer wird die Jagd nach jeder Sekunde zur Herausforderung, alle Teile des Rades über den Zielstrich zu bringen...

Dominik Nerz in Utrecht 2015 Fotocredit: Eurosport

Während Nerz im Zeitfahren ausgebremst wird, nutzt der Tagessieger Rohan Dennis den flachen und wenig kurvigen Kurs in Utrecht zu einer Rekordfahrt: Der Australier, gezielt mit einer frühen Startnummer auf den Kurs gegangen, raste die 13,8 Kilometer mit einem Schnitt von 55,446 km/h entlang - die bisherige Bestmarke (55,152) hatte der Bite Chris Boardman 21 Jahre zuvor in Lille aufgestellt. Damals war die Strecke allerdings um die Hälfte kürzer.

Im Ziel musste Dennis fast drei Stunden "einfach nur rumsitzen und warten", bis sein Sieg feststand - Favorit Tony Martin blieb als Zweiter fünf Sekunden zurück.

Rohan Dennis (BMC) - Tour de France 2015, Utrecht Fotocredit: SID

Historisch ist auch der 4. Juli des Jahres 1969 - denn da nimmt eine bislang unerreichte Siegesserie ihren Anfang. Bei der Bergankunft am Ballon d'Alsace gewinnt ein gewisser Eddy Merckx als Solist und feiert auf der 6. Etappe seinen ersten Tagessieg bei der Tour. Dazu übernimmt der Belgier auch wieder das Gelbe Trikot, das er zu Tour-Beginn schon kurz trug - und gibt es bis Paris nicht mehr ab.

Es ist der erste von 34 Etappensiegen des "Kannibalen" (natürlich Rekord), allein bei dieser Tour sollten noch fünf weitere folgen.

Eddy Merckx bei der Tour 1969 Fotocredit: Imago

Schließlich soll der 4. Juli 2006 nicht vergessen werden, auch wenn der Triumph von Matthias Kessler, das ist nicht zu verschweigen, seinen Beigeschmack hat. Doch im Finale jener 3. Etappe in Valkenburg kann ihn bergan keiner halten, und der Franke stürmt zum Tagessieg.

Vor allem aber ist das heute eine Gelegenheit, sich daran zu erinnern, dass Sport nur eine Nebensache ist - und dass die wirklich wichtigen Dinge andere sind: Etwa, dass Kesslers Lebensweg nicht im Januar 2010 bei seinem furchtbarem Trainingssturz auf Mallorca endete, sondern er mehr Glück hatte als Wouter Weylandt.

Matthias Kessler jubelt bei der Tour de France 2006 Fotocredit: Getty Images

