28/07/2019 AM 20:37

Preisgeld der Tour: So hoch sind die Prämien

Bei den Zielankünften und Zwischensprints werden Zähler für die Punktewertung vergeben. Der Führende in diesem Klassement trägt das Grüne Trikot. Bei Gleichheit entscheidet zuerst die Zahl der Etappensiege, dann die der gewonnenen Zwischensprints und schließlich der Platz in der Gesamtwertung.

An insgesamt 65 Anstiegen werden Punkte für das rot-weiße Bergtrikot der Tour de France vergeben. Die Gipfel sind in fünf Kategorien eingeteilt, abhängig von ihrem Schwierigkeitsgrad.

Bei Gleichheit im Kletter-Klassement entscheidet zuerst die Zahl der Siege an HC-Bergwertungen, dann die Zahl der Siege an Bergwertungen der 1. Kategorie usw. bis zur 4. Kategorie und schließlich dem Gesamtklassement.

- An 5 Anstiegen der Klasse HC ("hors catégorie") gibt es 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 Zähler für die Top 8.

- An 13 Anstiegen der 1. Kategorie gibt es 10, 8, 6, 4, 2, 1 Zähler für die Top 6.

- An 12 Anstiegen der 2. Kategorie gibt es 5, 3, 2, 1 Zähler für die Top 4.

- An 21 Anstiegen der 3. Kategorie gibt es 2 und 1 Zähler für die Top 2.

- An 14 Anstiegen der 4. Kategorie gibt es 1 Zähler für den Sieger.

Die Punkte werden in diesem Jahr nur verdoppelt, wenn der Abstieg über 2000m hoch ist und als HC klassifiziert ist - nicht an allen Schlussanstiegen der Bergankünfte wie teilweise früher. Konkret gilt dies also für folgende vier Anstiege: Col du Tourmalet (14. Etappe), Col d'Izorad (18. Etappe), Col de l'Iseran (19. Etappe), Val Thorens (20. Etappe).