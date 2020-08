Check: Spielt in seinem Team die Rolle, die auch Tony Martin als "Road Captain" bei Jumbo ausfüllt. Mit dem entscheidenden Unterschied: Sunweb hat keinen Topmann fürs Gesamtklassement. Arndt erhält umso mehr Freiheiten, bei der Vuelta 2019 kam er so zu einem Etappensieg.

Check: Auf Buchmann ruhen die deutschen Gelb-Hoffnungen. Im Vorjahr Vierter, in diesem Jahr peilt er das Podest an. Startet nach einem Sturz bei der Dauphiné aber angeschlagen.

Check: Stark am Berg. Das hügelige Profil der 107. Tour kommt ihm entgegen. Könnte in Fluchtgruppen für Furore sorgen und sich so für andere Teams empfehlen. Der Hauptsponsor seines Teams zieht sich am Saisonende zurück.