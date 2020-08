Radsport

Tour de France 2020: Thibaut Pinot in Nizza in Sturz verwickelt

Frankreichs Tour-Hoffnung Thibaut Pinot ist in der Schlussphase der ersten Etappe in Nizza in einen Sturz verwickelt, bleibt aber ohne Zeitverlust, da der Sturz knapp drei Kilometer vor dem Ziel war. Hier gibt es die Szene im Video.

00:02:03, 1338 angesehen, vor 3 Stunden