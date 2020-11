Radsport

Tour de France 2021: Die Strecke und Etappenprofile im Video

Die Tour de France 2021 wartet mit einer Premiere auf: Erstmals müssen die Fahrer während einer Etappe zweimal den Mont Ventoux überqueren. Insgesamt hat die 108. Frankreich-Rundfahrt eine Länge von 3383 Kilometern. Los geht es am 26. Juni in Brest. Die letzte Etappe endet am 18. Juli traditionell in Paris. Die Strecke im Video.

00:04:53, 18 angesehen, vor 32 Minuten