Angesichts steigender Infektionszahlen war das Departement Alpes-Maritimes von den französischen Behörden am Donnerstag zur "roten" COVID19-Zone erklärt worden. Der Zugang zur Teampräsentation wurde stark begrenzt, zum Start der ersten Etappe am Samstag sollen sogar nur etwa 100 Personen Zutritt erhalten.

"Wir erhöhen die Maßnahmen von strikt auf sehr strikt", sagte Bernard Gonzalez, Präfekt des Departements. Auf der zweiten Etappe am Sonntag, die durch die Alpen führt und in Nizza endet, wird unter anderem die Zufahrt zu den Bergen für Wohnmobile gesperrt. "Die Leute sollten zu Hause bleiben und das Rennen am TV verfolgen", sagte Gonzalez.