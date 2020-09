Radsport

Tour de France | Eisel erwartet "Gehacke" auf der 10. Etappe

Eurosport-Experte Bernhard Eisel blickt am Ruhetag auf die 10. Etappe der Tour de France an der Atlantikküste voraus - und er betont: Nicht nur der Wind am Meer, auch die Straßenführung wird die Etappe richtig hektisch machen. Aus seiner Sicht könnte zudem ein Franzose überraschen.

