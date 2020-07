Die Geschichte der Tour de France steckt voller Highlights, Dramen, Tiefpunkte: Wir blicken in unserer täglichen Serie zurück auf besondere Momente, die sich am 22. Juli jähren und deren Bilder uns oft noch vor Augen sind - und auf spezielle Tour-Höhepunkte aus deutscher Sicht. Heute u.a. mit Simon Geschke, Stephen Roche, Bernard Hinault, Erik Zabel, Jan Ullrich und Lance Armstrong.

Der 22. Juli - kein Tour-Tag wie jeder andere:

Deutsche Siege auf schweren Bergetappen der Tour de France sind selten. Am 22. Juli 2015 aber gelingt Simon Geschke in den Alpen ein großer Coup auf dem Weg nach Pra Loup. Mit Klasse und taktischer Cleverness setzt er sich zum perfekten Zeitpunkt aus einer stark besetzten Ausreißergruppe ab und zieht sein Solo erfolgreich durch.

An seine Freude am Zielstrich und die Emotionen im Interview erinnern sich längst nicht nur deutsche Fans gerne.

Im gnadenlosen Kampf um den Tour-Sieg 1987 geht Stephen Roche am 22. Juli hinauf zur Bergankunft in La Plagne an seine absoluten Leistunsgrenzen. Mit aller Kraft versucht er, Anschluss an das Gelbe Trikot des Spanier Pedro Delgado zu halten und kann den Abstand tatsächlich auf wenige Sekunden begrenzen.

Im Ziel jedoch ist der Ire dermaßen am Ende seiner Kräfte, dass er mit Sauerstoff versorgt werden muss. In Paris aber gewinnt er die Tour mit 40 Sekunden Vorsprung.

Stephen Roche in La PLagne bei der Tour de France 1987 Fotocredit: Getty Images

Neben dem Handschlag zwischen Armstrong und Ullrich (s.u.) nach dem letzten Kampf in den Bergen bringt die 14. Etappe 2001 zur Bergankunft in Luz-Ardiden auch einen historischen Sieg:

Erstmals triumphiert das baskische Team Euskaltel bei der Tour, Roberto Laiseka lässt in den Pyrenäen die Fans jubeln. Auf Platz zwei kommt Wladimir Belli, der per Fingerzeig in den Himmel seinen 1995 tödlich verunglückten Landsmann Fabio Casartelli grüßt, mit dem er einst zusammen Militärdienst geleistet hatte.

Roberto Laiseka holt den ersten Sieg für Euskaltel, Tour de France 2001 Fotocredit: Imago

Dahinter reichen sich die beiden Rivalen um den Tour-Sieg die Hand - das Duell ist entscheiden, aber an diesem Tag hat Armstrong ausnahmsweise Ullrich nicht abgehängt.

Lance Armstrong und Jan Ullrich bei der Tour de France 2001 Fotocredit: Getty Images

Bei der Tour 1979 zeigen die beiden besten Fahrer des Rennens am Schlusstag noch einmal, wer Herr im Haus ist. Bernard Hinault und Joop Zoetemelk machen die Etappe auf die Champs Elysées unter sich aus, der Franzose siegt schließlich und holt seinen siebten Etappensieg. Der Niederländer wird wegen Dopings zurückgestuft, bleibt aber trotz zehn Minuten Zeitstrafe Zweiter der Gesamtwertung.

Dritter der Etappe wird Didi Thurau mit über zwei Minuten Rückstand, Dritter auf dem Podium ist Joaquim Agostinho (Portugal) mit fast einer halben Stunde Rückstand.

Tour de France 1979, Bernard Hinault und Joop Zoetemelk in Paris Fotocredit: Getty Images

Einen deutschen Sieg gibt es auf der längsten Etappe der Tour 2000, als Erik Zabel am vorletzten Tag doch noch zum ersehnten Etappensieg kommt. Nach über 250 Kilometer und sechs Stunden im Sattel siegt er in Troyes im Grünen Trikot vor Robbie McEwen (Farm Frites/Australien) und Jeroen Blijlevens (Polti/Niederlande).

Damit kommt auch Team Telekom kurz vor Schluss zu einem Tagessieg in einer Tour, bei der zuvor nur Marcel Wüst aus deutscher Sicht jubeln konnte und Jan Ullrich gegen Lance Armstrong chancenlos war.

Erik Zabel (Telekom) siegt in Troyes bei der Tour de France 2000 Fotocredit: Getty Images

Im Jahr 1937 gewinnen am 22. Juli gleich zwei Deutsche, was wohl einmalig bleiben wird. Möglich wird es dadurch, dass an diesem Donnerstag gleich drei Etappen ausgetragen werden.

Die 123 Kilometer von Bordeaux nach Royan entscheidet Erich Bautz (Bild unten) für sich, anschließend jubelt nach 37 Kilometern von Royan nach Saintes dann Heinz Wengler, der zeitgleich mit dem Belgier Adolf Braeckeveldt siegt.

Erich Bautz und Ludwig Geyer bei der Tour de France 1937 Fotocredit: Getty Images

